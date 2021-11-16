На міжбанку третій день поспіль зростають котирування долара

Торги на українському міжбанківському валютному ринку 16 листопада відбуваються на рівні 26 гривень 42–44 копійки за долар (дані Finance.ua станом на 13:05), це на 8,5 копійки більше за рівень закриття торгів 15 листопада, коли долар також стрімко дорожчав.

Національний банк України у своєму довідковому курсі частково відбив події на міжбанку, встановивши рівень 26 гривень 38 копійки за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

«Продавці намагаються підтягнути котирування вище – покупці опираються», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» о 12:00.

На користь гривні грає один фактор – період бюджетних платежів у бізнесу, який досягне свого піку у четвер-пʼятницю. Решта чинників (відкладений попит, зростання вартості енергоносіїв в осінньо-зимовий опалювальний сезон та інші) грають проти гривні, вказують експерти.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.