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Новини | Економіка

Долар на міжбанку за 10 днів посилився проти гривні на 50 копійок

Опівдні НБУ встановив довідкове значення курсу 26 гривень 55 копійок за долар

Упродовж двох тижнів на українському міжбанківському валютному ринку котирування долара зросли на 50 копійок, свідчать дані сайту Finance.ua. Ще в понеділок і вівторок минулого тижня, 8 і 9 листопада, торги завершувалися на рівні 26 гривень 7,5–9,5 копійки за долар, а станом на 12:45 19 листопада котирування сягнули 26 гривень 58–60 копійок за долар (це на 8 копійок більше за рівень закриття торгів 18 листопада).

Національний банк України зранку 19 листопада на тлі чергового зростання попиту вийшов із пропозицією долара по 26 гривень 59 копійок, і наразі орієнтир регулятора є визначальним для ринку.

Опівдні НБУ встановив довідкове значення курсу 26 гривень 55 копійок за долар, це на 11 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

«Торги по долару до 12-ї години на піку активності. Попит перевищує пропозицію, і на тлі явної гри «на підвищення» окремими великими продавцями та спекулянтами котирування йдуть вгору», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 12:00.

«Усіх, хто ще не розрахувався з бюджетом — підпирає час і їм вже не до динаміки курсу та вичікування на його оптимальні значення... Тому ця категорія компаній сьогодні активно продаватиме валюту і закриватиме свої борги перед державою. Це зазвичай працює на користь нацвалюти. Але водночас активізувалися й ті покупці, хто має гривню та боїться подальшого зростання котирувань, як це відбувалося останніми днями. Саме їхній відкладений раніше попит у поєднанні з поточною потребою у валюті для оплати контрактів у великих імпортерів енергоносіїв, а також купівлі тих компаній, які активно займаються «зеленою енергетикою» і зараз почали отримувати гроші від держави за раніше накопичені перед ними борги та розраховуватися зі своїми іноземними партнерами — ось основна причина зростання котирувань міжбанку цього тижня», – вказували фахівці на старті сесії 19 листопада.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися на 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.

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