НБУ зупинив зростання долара на рівні 26,5 гривні

Національний банк України своїми діями зупинив зростання долара вище від рівня 26,5 гривні за одиницю американської валюти. 17 листопада регулятор вийшов із продажем валюти за курсом 26,55 гривні за долар, задовольнив надлишковий попит, після чого решта угод відбувалася вже за нижчим курсом.

Опівдні 18 листопада регулятор встановив довідкове значення курсу 26 гривень 43 копійки за долар, це на 8 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку відбуваються на рівні 26 гривень 45–47 копійок за долар (дані Finance.ua станом на 12:35), це на 3 копійки більше за рівень закриття торгів 17 листопада.

«Основна інтрига сьогодні така – чи будуть нові спроби розігріти курс на покупках великих імпортерів енергоресурсів, які, за нашими даними, сьогодні вийдуть на торги з купівлею валюти, чи всі великі експортери зосередяться лише на розрахунках з бюджетом та участі у спекулятивних спробах знову «хитнути» курс не братимуть. А в цьому випадку у одних тільки спекулянтів не вистачить «палива» для серйозної гри «на підвищення», – писали на початку сесії фахівці сайту «Мінфін», які також відзначили, що 18 листопада починаються пікові розрахунки клієнтів із бюджетом за податками, і це грає на користь гривні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися на 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.