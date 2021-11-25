Долар закріпився вище за 27 гривень – курс НБУ

Національний банк України встановив на 26 листопада курс 27 гривень 3 копійки за долар, це на 10 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку були менш активними, ніж у попередні дні, оскільки у США сьогодні святкують День подяки, а для торгівлі американською валютою це означає, що зарахування долара відбудеться лише завтра. Торги завершуються на рівні 27 гривень 5–7 копійок за долар (дані Finance.ua), це 7 копійок більше за рівень закриття торгів 24 листопада.

«Присутність на міжбанку Нацбанку із продажем долара по 27,04 гривні встановила верхній поріг котирувань на торгах. І покупці, і продавці поки що працюють нижче за цей рівень регулятора», – відзначали опівдні фахівці сайту «Мінфін». Коли регулятор з ринку пішов, котирування знову рушили вгору.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.