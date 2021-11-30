Долар уперше за три тижні подешевшав на міжбанку

Уперше з кінця першої декади листопада (коли торги на міжбанківському валютному ринку відбувалися впритул до позначки 26 гривень за долар) американська валюта на міжбанку подешевшала. Станом на 16:00 за Києвом котирування сягнули 27 гривень 14,5–16,5 копійки (дані Finance.ua), це на 10,5 копійки менше за рівень закриття торгів 29 листопада.

«На торгах по долару ситуативно не залишилося великої кількості покупців, а ось продавців ще вистачає. Це призводить до просідання котирувань», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» о 15:00.

Національний банк України встановив на 1 грудня курс 27 гривень 21 копійку за долар, це на 4 копійки більше за офіційний курс на сьогодні. Регулятор відбив події на міжбанку в першій половині дня, а тенденції, які фіксувалися ближче до закриття торгів, зафіксує вже завтра.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.