Гривня поновила зміцнення на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку 2 лютого поновилося зростання гривні проти долара, хоча темпи такого зростання є значно нижчими, ніж після досягнення минулого тижня позначки 29 гривень за долар.

Торги на міжбанку завершуються на рівні 28 гривень 28–30 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 13 копійок менше за показники закриття торгів 1 лютого.

«На торгах по долару пропозиція поки що продовжує перевищувати попит, і котирування просідають», – інформують станом на 16:00 фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив на 3 лютого курс 28 гривень 39 копійок за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж майже трьох останніх місяців долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.