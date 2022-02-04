Гривня наближається до позначки 28 за долар

На українському міжбанківському валютному ринку пропозиція долара продовжує переважати попит на американську валюту, посилення гривні частково гальмує Нацбанк, який викуповує надлишок пропозиції. Торги на міжбанку 4 лютого завершуються на рівні 28 гривень 11–13 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 13 копійок менше за показники закриття сесії 3 лютого.

«Після обіду НБУ вийшов втретє та купує долар по 28,11 гривні, що стримує просідання котирувань. Покупці валюти змушені ставити свою ціну купівлі трохи вище за регулятор, щоб придбати необхідні обсяги долара», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» близько 15:00.

Національний банк України встановив на 7 лютого курс 28 гривень 15 копійок за долар, це на 12 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.