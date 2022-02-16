Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

Курс гривні повернувся до значень минулого тижня

Національний банк України встановив на 17 лютого курс 28 гривень 9 копійок за долар

Національний банк України встановив на 17 лютого курс 28 гривень 9 копійок за долар, це на 15 копійок менше за офіційний курс на сьогодні і незначно відрізняється від показників, які фіксувалися минулого тижня.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 28 гривень 13–15 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 8 копійок менше за рівень закриття торгів 15 лютого.

«Міжбанк і курс залишаються повністю залежними від фону новин, і будь-яка необережна заява політиків, як місцевих, так і іноземних, здатна швидко зруйнувати період ослаблення напруженості на валютному ринку», – відзначали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG