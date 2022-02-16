Курс гривні повернувся до значень минулого тижня

Національний банк України встановив на 17 лютого курс 28 гривень 9 копійок за долар, це на 15 копійок менше за офіційний курс на сьогодні і незначно відрізняється від показників, які фіксувалися минулого тижня.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 28 гривень 13–15 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 8 копійок менше за рівень закриття торгів 15 лютого.

«Міжбанк і курс залишаються повністю залежними від фону новин, і будь-яка необережна заява політиків, як місцевих, так і іноземних, здатна швидко зруйнувати період ослаблення напруженості на валютному ринку», – відзначали на початку торгів фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.