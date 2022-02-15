Гривня посилилася проти долара на тлі повідомлень про деескалацію

Національний банк України встановив на 16 лютого курс 28 гривень 24 копійки за долар, це на 30 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 28 гривень 19–21 копійка (дані Finance.ua), це на 30,5 копійки менше за рівень закриття торгів 14 лютого.

«На торгах по долару пропозиція перевищує попит. Котирування знову розпочали плавне зниження», – інформували станом на 15:00 фахівці сайту «Мінфін».

Раніше сьогодні Міноборони Росії заявило про повернення в місця дислокації частини своїх військ біля кордонів України. При цьому там додали, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.