НБУ стримує зростання долара проти гривні – до 28,5

Національний банк України встановив опівдні 21 лютого довідкове значення курсу 28 гривень 47 копійок за долар. Це на 13 копійок більше за офіційний курс на сьогодні, але значно менше за значення, які могли б фіксуватися за нинішньої геополітичної ситуації навколо України.

Торги на міжбанківському валютному ринку станом на 12:45 відбувалися на рівні 28 гривень 48–50 копійок (дані Finance.ua), це на 6,5 копійки більше за рівень закриття сесії 18 лютого.

«Вихід на ринок Нацбанку із запитом найкращого курсу та продажем долара зупинив подальше зростання котирувань», – відзначили опівдні фахівці сайту «Мінфін».

Також стримує послаблення гривні те, що сьогодні у США відзначають День президентів, і постачання долара відбувається на умовах ТОМ. Частина потенційних покупців валюти через це перенесла свої заявки на завтра.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.