Курс гривні щодо долара залишився майже незмінним – НБУ

Національний банк України опівдні 20 листопада встановив довідкове значення курсу 24 гривні 19 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на середу.

На міжбанківському валютному ринку зміни також незначні. За даними сайту Finance.ua, станом на 12:40 котирування становили 24 гривні 17,5–19,5 копійки за долар.

«Ближче до 12-ї години на торги вийшли всі основні покупці, що на тлі досить стриманої пропозиції підтягнуло котирування вгору», – вказує сайт «Мінфін».

Раніше цього тижня гривня наблизилася до встановленого у вересні багаторічного максимуму проти долара США.