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20 листопада 2019, Київ 13:19
Новини | Економіка

Курс гривні щодо долара залишився майже незмінним – НБУ

Будівля Національного банку України

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Національний банк України опівдні 20 листопада встановив довідкове значення курсу 24 гривні 19 копійок за долар, це на одну копійку менше за офіційний курс на середу.

На міжбанківському валютному ринку зміни також незначні. За даними сайту Finance.ua, станом на 12:40 котирування становили 24 гривні 17,5–19,5 копійки за долар.

«Ближче до 12-ї години на торги вийшли всі основні покупці, що на тлі досить стриманої пропозиції підтягнуло котирування вгору», – вказує сайт «Мінфін».

/**/ /**/ Будівля Національного банку України
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