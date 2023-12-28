Гривня входить у новий рік з історичним мінімумом відносно долара

Національний банк України встановив на 29 грудня офіційний курс на рівні 37 гривень 98,24 копійки за долар. Це на 36 копійок більше від офіційного курсу на сьогодні, який становив 37 гривень 61,94 копійки за долар.

З цим офіційним курсом Україна увійде у 2024 рік – торги 28 грудня були останніми в 2023-му.

На міжбанківському валютному ринку торги завершилися, за повідомленнями Finance.ua, на рівні 38 гривень 7–9 копійок за долар, це на 26–27 копійок більше від рівня закриття торгів 27 грудня.

«Завершення року — головний мотиватор для всіх учасників торгів доларом станом на 13:00. Попит значно перевищує пропозицію і котирування подолали психологічний поріг у 38 гривень за долар», – вказували фахівці сайту «Мінфін» ще станом на 13:00.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.