«Підступний обстріл». Влада показала наслідки російського удару по Гуляйполю (фото)

Російські війська вранці трьома ракетами системи С-300 поцілили в центр прифронтового Гуляйполя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог поцілив трьома ракетами С300 в центр міста. Зруйнована будівля, що мала статус історичної пам’ятки. Пошкоджена дорога», – написав він у телеграмі.



Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Станом на 5 червня, за даними ОВА, майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Останнім часом війська РФ, як повідомляє запорізька влада, атакують не лише прифронтові міста регіону, а й обласний центр. Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.