У світі сотні тисяч людей з психічними розладами заковані у кайдани – правозахисники

Сотні тисяч людей з психічними розладами утримують насильно, зокрема закованими у кайдани, у всьому світі. Про це мовиться у доповіді правозахисної групи Humans Rights Watch.

«Чоловіки, жінки і діти, деяким з яких всього 10 років, прикуті ланцюгами або зачинені у замкнених просторах на тижні, місяці і навіть роки приблизно в 60 країнах Азії, Африки, Європи, Близького Сходу та Америки», – мовиться у доповіді.

У звіті йдеться про людей з психічними розладами, яких часто насильно утримують сім’ї у власних будинках, або ж які перебувають у переповнених установах з антисанітарними умовами, проти їх волі через широко розповсюджену практику їх стигматизації та відсутність послуг психологів.

«Багатьох змушують їсти, спати, мочитися і випорожнюватися на одній і тій же крихітній площі. У державних або приватних установах, а також в традиційних або релігійних лікувальних центрах їх часто змушують голодувати, приймати ліки або трав’яні відвари і піддають фізичному і сексуальному насильству», – наголошують правозахисники.

У звіті зазначається, що в той час як низка країн приділяє значну увагу проблемі психічного здоров’я, практика приковування хворих і далі лишається поза увагою. Правозахисники наголошують, що наразі не вистачає даних та не існує скоординованих міжнародних або регіональних зусиль щодо викорінення цієї практики.

HRW працювала з захисниками психічного здоров’я, які мають досвід у цій сфері, а також з правозахисними організаціями та організаціями з боротьби з тортурами у всьому світі, щоб запустити кампанію #BreakTheChains («Розбийте кайдани») напередодні дня психічного здоров’я 10 жовтня.

Під час підготовки доповіді HRW опитала понад 350 осіб з психосоціальними порушеннями, в тому числі дітей, і 430 членів сімей, співробітників установ, фахівців в області психічного здоров’я, цілителів, державних чиновників і захисників прав інвалідів. Ґрунтуючись на дослідженнях зі 110 країн, правозахисники виявили докази насильного утримання людей з психічними розладами з різних вікових груп, національностей, релігій, соціально-економічних верств, міських і сільських районів приблизно в 60 країнах.

За даними правозахисників, на психічні захворювання у світі страждають близько 792 мільйонів людей, тобто кожна десята людина на планеті, у тому числі кожен п’ятий хворий – дитина. Однак уряди країн витрачають на психічне здоров’я менше двох відсотків своїх бюджетів на охорону здоров’я.

«Понад дві третини країн не відшкодовують людям послуги з охорони психічного здоров’я у національних системах медичного страхування. Навіть коли психіатричні послуги безкоштовні або субсидуються, відстань і транспортні витрати є серйозною перешкодою», – наголошують правозахисники.

За відсутності належної психологічної підтримки та через недостатню поінформованість багато сімей вважають, що у них немає іншого вибору, крім як насильно утримувати, зокрема й приковуючи, своїх родичів. Вони часто стурбовані тим, що людина може втекти або заподіяти шкоду собі або іншим.

У звіті мовиться, що заковування у кайдани зазвичай практикують сім’ї, які вважають, що психічні розлади є результатом злих духів або гріха. Люди часто спочатку консультуються з релігійними або народними цілителями і звертаються за психіатричною допомогою тільки в крайньому випадку. В багатьох країнах сім’ї відвозять хворих родичів, зокрема й дітей, до традиційних чи релігійних центрів зцілення, де їх заковують у кайдани та вдаються до інших обмежень та покарань.

У HRW наголошують, що заковування у кайдани впливає як на психічне, так і на фізичне здоров’я хворих. Вони страждають від посттравматичного стресу, недоїдання, інфекцій, пошкодження нервів, м’язової атрофії та серцево-судинних захворювань. Кайдани обмежують можливість людей стояти або рухатися. Часом хворих сковують з іншими людьми, змушуючи їх разом ходити в туалет та спати.

До того ж, як попереджають правозахисники, ця категорія людей піддається більшому ризику захворювання на COVID-19 через антисанітарію. А в країнах, де пандемія порушила доступ до послуг з охорони психічного здоров’я, люди з психічними розладами можуть піддаватися більшому ризику бути скутими.

«Національні уряди повинні вжити термінових заходів, щоб заборонити кайдани, зменшити стигматизацію (людей з психічними розладами, – ред.) та розвивати якісні, доступні та дешеві послуги з охорони психічного здоров’я. Уряди повинні негайно замовити перевірки та регулярний моніторинг державних та приватних установ та вжити відповідних заходів щодо зловмисників», – зазначили у Human Rights Watch.

У травні в ООН попереджали, що пандемія коронавірусу може спровокувати кризу психічного здоров’я у світі.

Жінки також стикаються з підвищеним ризиком домашнього насильства і жорстокого поводження через вимушену самоізоляцію, зазначили в ООН.

Криза позначається і на дітях – соціальна ізоляція, перерва в навчанні, стрес у сім'ї і непевність щодо майбутнього впливають на емоційний розвиток дитини, наголошують експерти в галузі охорони здоров'я.

Вони додають, що тривогу і невпевненість у майбутньому спричиняють також дезінформація і чутки про вірус.

В ООН наголошують на необхідності заходів для захисту психічного здоров’я після років відсутності інвестицій у цій сфері.