«Перешкода для допомоги українцям на передовій». Владу просять відкласти нові правила пропуску гуманітарної допомоги

Європейський конгрес українців від імені українських волонтерських організацій і фондів Європи і світу закликав владу України призупинити вступ у дію постанови про «Деякі питання пропуску й обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».

У відкритому листі до президента, голови Верховної Ради і прем’єр-міністра України голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець, а також представники майже 400 українських волонтерських фондів і організацій з України і світу закликають зупинити набуття чинності постанови, зазначаючи, що вона «впроваджує ряд процедур, які унеможливлюють подальшу працю сотень фондів в Україні і за кордоном і ставлять під загрозу забезпечення потреб набувачів, передусім військових підрозділів».

«Постанова містить ряд обмежень, пов’язаних з імпортом і розподілом гуманітарної допомоги в умовах війни. Постанова ставить у складну ситуацію окремі підрозділи, медичні й інші батальйони в гарячих точках, які не мають можливості реєструватися і набувати статус отримувача. Донор не матиме надалі права відправляти гуманітарну допомогу до набувача напряму. Таким чином допомога може бути взагалі не доставлена у відповідні точки. Вимоги щодо реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги, подачі декларацій, інвентаризаційних описів і звітності в електронній формі через єдиний державний веб-портал, особливо з деталізацією кожного артикля, стануть бюрократичною перешкодою для допомоги українцям на передовій», – йдеться, зокрема, у листі.

Автори звернення наголошують, що діяльність волонтерів допомагає захищати громадян України і приносить Україні матеріальну і фінансову допомогу вартістю сотень мільйонів доларів, «особливо у регіонах України, де держава не гарантує своєчасну і повну доставку допомоги». Нове розпорядження, йдеться в листі, вимагає збільшення людських ресурсів і фінансових витрат фондів.

Минулого місяця петиція із закликом до Кабміну відкласти вступ у дію постанови про деякі питання пропуску й обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики України, відповідно до постанови, з 1 грудня змінюються правила ввезення й обліку гуманітарної допомоги, а інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі.

За даними міністерства, зокрема, серед основних змін: впровадження «доступного електронного інструменту обліку» гуманітарної допомоги. За допомогою веб-платформи «Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги», організації, які збираються ввезти гуманітарну допомогу, зможуть зареєструватися, авторизуватися на сайті, сформувати і подати декларацію, яка буде спрямована на митницю.