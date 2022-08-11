ГУР попереджає про підготовку Росією кампанії з дискредитації Зеленського на Заході

Головне управління розвідки Міноборони попереджає про підготовку Росією кампанії з дискредитації президента України Володимира Зеленського у країнах Заходу.



«Адміністрація президента рф погодила створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної «акції», спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи. Буде створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт) так званого «Фонду ЗЕЛЕНСЬКОГО» на якому буде розміщено пропозицію до іноземних громадян та установ, долучитися до його «діяльності». Планується створення та подальша публікація «асортиментної лінійки Фонду» та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом «мережевого маркетингу» Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі», – йдеться у повідомленні ГУР, оприлюдненому в фейсбуці.



За даними української розвідки, підготовка до запуску цього проєкту уже розпочалася, зокрема:

створено сайт фонду;

підготовлено для поширення у соцмережах фейкові скріншоти начебто публікацій відомих ЗМІ про створення фонду;

створено базу «мережевих лідерів» та блогерів для подальшого поширення матеріалів;

підготовлено меми та коментарі для соціальних мереж.

У ГУР зазначають, що найближчим часом очікується повноцінний «запуск» проєкту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки.



Українська розвідка закликає «міжнародну спільноту не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію щодо України виключно з підтверджених джерел».

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані розвідки.

У березні невідомі хакери зламували спільний ефір українських телеканалів – у рухомому рядку зʼявилася фейкова заява нібито від імені президента України Володимира Зеленського із визнанням поразки і закликом скласти зброю та «повернутися до своїх сімей».