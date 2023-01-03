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«Наші війська до цього готові»: ГУР про можливий наступ Росії з півночі чи сходу

Андрій Черняк вказав на те, що російським військам не вдалося досягнути мети «на жодному з напрямків»

Росія планує нові наступи на війні проти України – про це, як повідомляє пресслужба Головного управління розвідки, його представник Андрій Черняк сказав у коментарі «РБК-Україна».

При цьому Черняк вказав на те, що російським військам не вдалося досягнути мети «на жодному з напрямків».

«Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові», – сказав представник ГУР.

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Черняк висловив впевненість, що російські війська намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити Донецьку область повністю.

«За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове», – додав він.

За даними Генерального штабу на ранок 3 січня, російські війська не відмовляються від намірів вийти на адміністративний кордон Донецької області.

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