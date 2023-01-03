Малоймовірно, що Росія досягне прориву під Бахмутом найближчими тижнями – розвідка Британії

Частота російських атак під Бахмутом знизилися протягом останніх днів, повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними, які цитує Міністерство оборони країни, всередині грудня російські військові та найманці компанії «Вагнера», збільшили частоту своїх піхотних наступів під Бахмутом, проте «багато з цих операцій мали слабку підтримку».

«Протягом останніх десяти днів Україна виділила значні підкріплення для захисту цього сектора, і частота російських нападів, ймовірно, зменшилася порівняно з піком всередині грудня. Обидві сторони зазнали великих втрат», – заявили в Міноборони.

За даними відомства, російський наступ у цьому районі наразі відбувається на рівні взводу або підрозділу.

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«Навряд чи Росія досягне значного прориву під Бахмутом найближчими тижнями», – припускає британська розвідка.

За даними Генерального штабу, на ранок 3 січня російські війська продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.