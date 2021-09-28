Прем’єр-міністр Японії оголосив про плани послабити карантинні обмеження

Уряд Японії 28 вересня заявив про анонсоване раніше припинення дії надзвичайного стану через пандемію коронавірусу, щоб сприяти пожвавленню економіки у міру зниження захворюваності.

Прем’єр-міністр Йосіхіде Суга заявив, що дія надзвичайного стану припиниться 30 вересня, а обмеження будуть поступово послаблюватися, «щоб відновити повсякденне життя попри наявність вірусу».

За словами Суги, уряд планує створити більше тимчасових потужностей для лікування COVID-19 і продовжити вакцинацію, щоб протидіяти майбутнім спалахам.

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Він додав, що влада також запроваджує інші заходи, такі як паспорти вакцинації та тестування на коронавірус.

Поточний надзвичайний стан Японії, оголошений у квітні, неодноразово розширювався та подовжувався.

Надзвичайний стан передбачає в основному вимогу до ресторанів і барів скоротити робочий час і не подавати алкоголь. Губернатори Токіо, Осаки, Хьоґо та Кіото заявили, що планують залишити ці вимоги чинними, уважно відстежуючи ситуацію з поширенням хвороби.

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Японії вдалося уникнути суворіших обмежувальних обмежень, запроваджених в інших країнах. Тут зафіксували близько 1,69 мільйона випадків захворювання та 17 500 померлих від коронавірусної хвороби.

Японія провела Літні Олімпійські ігри з надзвичайними заходами у кількох регіонах. Але кількість нових щоденних випадків поступово скорочується.