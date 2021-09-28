Японія планує скасувати надзвичайні заходи, запроваджені через COVID-19

Японія планує скасувати надзвичайний стан через COVID-19 наприкінці вересня, якщо група урядових радників схвалить такі дії. Очікується, що прем’єр-міністр Йосіхіде Суга оголосить про скасування режиму надзвичайної ситуації 28 вересня.

Японія намагалася стримати поширення небезпечного штаму «дельта», проводячи літні Олімпійські та Паралімпійські ігри без глядачів і вболівальників з інших країн.

Упродовж останнього періоду число нових випадків захворювання неухильно скорочується.

Тим часом, Світовий банк заявив, що регіон Східної Азії та Тихого океану мають повільніше зростання, ніж очікувалося раніше. Прогнозується, що у 18 країнах регіону, не враховуючи Китай, цього року економіка зросте на 2,5%, порівняно з попереднім прогнозом 4,4%.

Оскільки варіант коронавірусної інфекції «дельта» поширюється на регіон, пандемічні обмеження «стримують економічну активність» і «порушують виробництво», відзначив міжнародний кредитор. Скорочення виробництва у Східній Азії призвело до затримок у відвантаженні товарів у всьому світі.