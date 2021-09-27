COVID-19 викликає найбільше падіння тривалості життя з часів Другої світової війни

Пандемія COVID-19 спричинила найбільш різке скорочення тривалості життя з часів Другої світової війни, свідчать результати оприлюдненого фахівцями дослідження. Науковці проаналізували дані з 29 країн, серед яких держави Європи, США та Чилі, і дійшли висновку, що роки прогресу у збільшенні тривалості життя були знищені пандемією.

«Наші результати підкреслюють такий великий вплив, який безпосередньо пов’язаний з COVID-19 і показує, наскільки руйнівним шоком він став для багатьох країн», – сказав Рідхі Каш’яп, співавтор статті, опублікованої в International Journal of Epidemiology 27 вересня.

У 22 із 29 країн, які були предметом аналізу, тривалість життя скоротилася більш як на шість місяців порівняно з 2019 роком. У більшості країн тривалість життя чоловіків скоротилася більше, ніж у жінок.

Чоловіки в Сполучених Штатах зазнали найбільшої втрати середньої тривалості життя – на 2,2 року порівняно з 2019-м, за ними йдуть чоловіки в Литві – скорочення на 1,7 року. У Сполучених Штатах на зростання смертності переважно вплинули втрати серед людей працездатного віку та молодших від 60 років, натомість у Європі головним чинником була смертність людей віком понад 60 років.