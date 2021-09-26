У Росії шостий день поспіль число смертей від COVID-19 перевищило 800

У Росії та окупованому нею Криму 25 вересня кількість виявлених випадків COVID-19 сягнула майже 22 з половиною тисяч – це максимум із середини серпня. За день від COVID-19 померли 805 пацієнтів. Показник вище 800 тримається шостий день поспіль.

Лідери за кількістю нових випадків коронавірусного захворювання – Москва, Санкт-Петербург та Московська область.

Всього з початку пандемії в Росії, за офіційними даними, на COVID-19 захворіли майже 7,5 мільйона осіб, померло майже 204 тисячі. При цьому, за даними «Росстату», від вірусу і його наслідків померли майже 368 тисяч російських жителів.

Раніше лікарі попереджали про наближення нової хвилі коронавірусної інфекції в Росії – на тлі сезонних інфекцій, повернення людей із відпусток і початку нового навчального року. Вірусологи вважають, що основний сплеск захворюваності припаде на регіони. За прогнозами «Росспоживнагляду», зростання може відбутися за рахунок тих, хто не вакцинувався.

У Росії з кінця 2020 року йде вакцинація від COVID-19 препаратами власного виробництва. При цьому темпи вакцинації залишаються низькими. Хоча б один компонент вакцини отримали 32 відсотки населення Росії, повністю щеплені 28 відсотків.