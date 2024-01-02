Японія: кількість загиблих внаслідок землетрусу зросла до 30

Щонайменше 30 людей загинули внаслідок потужного землетрусу в Японії, повідомляють місцеві медіа 2 січня.

У вівторок прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда провів засідання штабу з надзвичайної ситуації на півострові Ното, повідомив його офіс.

Як пише агентство Kyodo, серед жертв – семеро людей, які загинули в муніципальній лікарні міста Ваджіма. Рятувальну операцію ускладнюють афтершоки та завали.

Водночас загрозу цунамі, про яку місцева влада попереджала раніше, скасували.

Як цитує The Japan Times зі слів Кісіди, наразі зусилля зосереджені на допомозі вцілілим.

«Порятунок життів є нашим пріоритетом, і ми працюємо проти часу. Дуже важливо, щоб люди, які опинилися в будинках, були негайно врятовані», – прем’єр Японії.

Близько 120 людей можуть все ще чекати на допомогу, повідомили в його офісі.

У понеділок у центральній Японії відбулася серія потужних землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала, за попередніми даними, 7,6.