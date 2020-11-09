Єнін: до України прибув новий посол Австралії

Новий посол Австралії Брюс Едвардс прибув до України та вручив копії довірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Євгену Єніну. Про це Єнін повідомив 9 листопада.

«Новопризначений Посол вже не вперше в Україні, тому добре поінформований про російську агресію. Позиція уряду Австралії є більш, ніж чіткою - жодного зняття/послаблення санкцій проти РФ до відновлення суверенітету України в Криму та на Сході України. Домовились активно координувати зусилля з питань (збитого російськими гібридними силами в 2014 році літака – ред.) МН17», – написав Єнін.

Він нагадав, що Україна скасувала візовий режим для Австралії, і висловив сподівання, що Канберра долучить Україну до своєї системи преференційної торгівлі. За словами заступника міністра, в цьому зацікавлені окремі представники українського великого бізнесу.

Брюс Едвардс змінив на посаді голови посольства Австралії в Києві Меліссу Рурк. Він вже був тимчасовим повіреним у справах Австралії в Україні з 2016 по 2017 рік.