Європейська рада офіційно затвердила склад нової Єврокомісії

Європейська рада формально затвердила склад нової Європейської комісії, яка має почати роботу з 1 грудня, повідомила її пресслужба 28 листопада.​

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«Європейська Рада сьогодні у письмово встановленому порядку призначила нову Комісію на період з 1 грудня 2019-го по 31 жовтня 2024 року. Новою президенткою Комісію стане Урсула фон дер Ляйєн (Німеччина), а новим Високим представником Союзу з закордонних справ та політики безпеки – Жозеп Боррель», – йдеться в повідомленні.

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Цю новину прокоментував чинний президент Європейської ради Дональд Туск.

«Вітання та мої найкращі побажання Урзулі фон дер Лаєн та її команді в тому, що зберігати Євросоюз об’єднаним та сильним», – написав Туск.

Повноваження самого Туска завершуються 29 листопада. На посаді голови Європейської ради його замінить Шарль Мішель.

З цієї нагоди Туск оприлюднив відео, в якому порівняв свою каденцію із забігом на довгу дистанцію.

27 листопада склад нової Єврокомісії погодив Європейський парламент.