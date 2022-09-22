На Запорізькому напрямку військовий збив російський Мі-8 – Нацгвардія



Український військовий з допомогою зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збив російський гелікоптер Мі-8, повідомила у фейсбук пресслужба Нацгвардії.



«Сьогодні, 22 вересня 2022 року військовослужбовцем Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК «Ігла», – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 218 гелікоптерів.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.