Після заяви РФ про військовополонених на борту Іл-76 Лубінець закликав не робити «передчасних висновків»

Після заяв Москви про те, що на борту літака Іл-76, який сьогодні розбився у Бєлгородській області РФ, нібито перебували українські військовополонені, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав представників ЗМІ та громадян України не робити «передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам».



«Як уповноважений ВРУ з прав людини з’ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію… Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації», – написав він у телеграмі.

Раніше також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив, що збирає та аналізує всю необхідну інформацію, і закликав до оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами утриматися від поширення неперевіреної інформації.

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Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.

При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.



Водночас низка українських медіа з посиланням на свої джерела повідомляла, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300.