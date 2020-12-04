У першому півріччі українським дітям не давали імен, пов’язаних із COVID-19 – Мін’юст

У першому півріччі українським дітям не давали імен, пов’язаних із COVID-19, повідомило Міністерство юстиції України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Інформуємо, що за І півріччя 2020 року при державній реєстрації народження дітям не надавалися імена, пов’язані з коронавірусною хворобою (COVID-19)», – розповіли Радіо Свобода у відомстві.

Звіт за друге півріччя 2020 року Міністерство юстиції має отримати до кінця січня 2021 року.

За даними Мін’юсту, упродовж 11 місяців 2019 року склали 294 557 актових записів про народження. За 11 місяців 2020 року таких актів склали 274 075.