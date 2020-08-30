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30 серпня 2020, Київ 23:56
Новини | Міжнародні

В Індії зареєстрували майже 79 тисяч нових випадків COVID-19. Це світовий рекорд

Загалом в Індії за час пандемії виявили понад 3,5 мільйона хворих

В Індії за добу зареєстрували 78 761 новий випадок COVID-19, що є новим світовим рекордом.

Це був четвертий поспіль день, коли на території країни виявляють понад 75 тисяч захворілих.

Стрибок у статистиці частково пояснюють збільшенням кількості тестів. Щодня в країні тестують близько одного мільйона людей. Це в п’ять разів більше порівняно з червнем.

Загалом в Індії за час пандемії виявили понад 3,5 мільйона хворих. Більше – лише в Бразилії (3,8 мільйона) та США (майже шість мільйонів).

ІНТЕРАКТИВНА МАПА: Розповсюдження COVID-19 у cвіті

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