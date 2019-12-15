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15 грудня 2019, Київ 19:52
Новини | Міжнародні

Шість людей загинули в Індії в ході протестів

Поліція застосовує водомет для розгону демонстрантів у найбільшому місті штату Ассам Ґувахаті, 11 грудня 2019 року

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Шість людей загинули на північному сході Індії під час протестів проти нового закону про громадянство, чотирьох із них застрелили поліцейські. Раніше повідомляли про п’ятьох загиблих.

15 грудня напруження в найбільшому місті штату Ассам Ґувахаті залишається високою. Місцева влада обмежила використання інтернету й запровадила комендантську годину в окремих його районах.

Також у деяких районах східної Індії 15 грудня призупинена робота залізниці після того, як протестувальники в штаті Західна Бенгалія підпалили кілька потягів й автобусів.

Цього ж дня міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав до спокою, заявивши, що новий закон не є загрозою.

«Культурна, мовна, соціальна ідентичність і політичні права наших братів та сестер із північного сходу залишаться недоторканними», – сказав він на мітингу в штаті Джарханд.

11 грудня парламент Індії ухвалив закон, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам – немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану. Закон надає право громадянства буддистам, християнам, індуїстам, джайнам, парсам і сикхам, які залишили ці три країни до 2015 року.

Критики закону стверджують, що він – дискримінаційний. Влада стверджує, що закон дасть прихисток людям, які втекли від релігійних «переслідувань».

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