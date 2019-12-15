Індія: п’ятеро людей загинули в ході протестів проти закону про громадянство

В Індії під час протестів проти нового закону про громадянство напередодні загинули, за повідомленнями, п’ятеро людей. З них трьох застрелила поліція.

У штаті Ассам троє людей померли в лікарні від вогнепальних поранень, завданих поліцейськими. Ще один чоловік загинув, коли магазин, в якому він спав, підпалили – про це повідомила місцева влада. П’ята людина померла після побиття під час протесту 14 грудня.

15 грудня напруга в набільшому місті Ассаму Ґувахаті лишається високою. Місцева влада обмежила використання інтернету та запровадила комендантську годину в окремих його районах. Саме тут 12 грудня від вогню силовиків загинули ще двоє людей.

Також у деяких районах східної Індії 15 грудня призупинена робота залізниці після того, як протестувальники в штаті Західна Бенгалія підпалили кілька потягів та автобусів.

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Цього ж дня міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах закликав до спокою, заявивши, що новий закон не загрожує локальним культурним меншинам в північно-східних штатах.

«Культурна, мовна, соціальна ідентичність та політичні права наших братів та сестер з північного сходу залишаться недоторканими», – сказав він на мітингу в штаті Джарханд.

11 грудня парламент Індії ухвалив закон, який надає право громадянства нелегальним іммігрантам – немусульманам з переважно мусульманських Афганістану, Бангладеш і Пакистану. Закон надає право громадянства буддистам, християнам, індуїстам, джайдам, парсам та сикхистам, які покинули ці три країни до 2015 року.

Критики закону стверджують, що він – дискримінаційний. Влада стверджує, що закон дасть прихисток людям, які втекли від релігійних «переслідувань».