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14 грудня 2019, Київ 14:54
Новини | Міжнародні

Поваленого президента Судану засудили до двох років в’язниці

Аль-Башира засудили до двох років в’язниці

Поваленого президента Судану Омара аль-Башира засудили до двох років в’язниці за звинуваченням у корупції.

75-річного експрезидента визнали винним у незаконному зберіганні іноземної валюти, отриманні грошей з-за кордону і відмиванні незаконних доходів. Враховуючи вік колишнього очільника держави, він буде відбувати покарання в корекційної центрі.

Аль-Башир був повалений військовими у квітні після багатомісячних масових протестів. Вони почалися під економічними гаслами, але переросли в демонстрації з вимогою відставки президента.

Протестувальники святкують на вулицях Хартуму, дізнавшись про досягнення домовленості між лідерами опозиції та військовими щодо угоди про розподіл влади, 5 липня 2019 року
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У Судані проти колишнього диктатора відкриті ще дві кримінальні справи. У травні його обвинуватили в підбурюванні і причетності до вбивства протестувальників, а цього тижня він був викликаний для допиту з приводу його ролі у військовому перевороті 1989 року, який привів його до влади, повідомляє Reuters.

Крім того, проти нього діють два ордери на арешт Міжнародним кримінальним судом. Там йому пред’явлено звинувачення у геноциді, злочинах проти людства і військових злочинах, скоєних під час військового конфлікту в провінції Судану Дарфурі.

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