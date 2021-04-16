США: 8 людей загинули внаслідок стрілянини в Індіанаполісі

В Індіанаполісі, США, озброєний чоловік застрелив вісьмох людей та ще кількох поранив. Про це повідомила місцева влада.

Стрілянина сталася на об’єкті FedEx неподалік від міжнародного аеропорту вранці 16 квітня.

Поліція зазначила, що стрілець застрелився сам.

Госпіталізували щонайменше чотирьох людей, одну з важкими травмами.

Наразі мотиви стрілка невідомі.

Раніше президент США Джо Байден оголосив нові заходи для боротьби із насильством з використанням вогнепальної зброї у США, яке він назвав «епідемією» для країни.

Контроль за зброєю – це проблема, яка розділяє Сполучені Штати Америки, які протягом десятиліть переживали значну кількість масових розстрілів у школах й інших громадських місцях.

Право володіти зброєю і носити зброю захищене Другою поправкою до Конституції США, і багато громадян вважають, що закони про контроль над зброєю порушують це конституційне право.