Стрілянина у Каліфорнії: загинули четверо людей, зокрема, дитина

У Південній Каліфорнії четверо людей, зокрема, дитина, загинули під час стрілянини в офісному центрі. Про це повідомляє поліція.

Інцидент стався у місті Оранж 31 березня.

За словами поліції, стрілок, мотиви якого поки невідомі, був поранений офіцером і доставлений в лікарню. Правоохоронці додали, що стан підозрюваного невідомий.

Інцидент стався після двох інших масових вбивств у березні, що призвели до поновлення дебатів про необхідність заходів з контролю обігу зброї у США.

22 березня 10 людей загинули під час стрілянини в продуктовому магазині в Боулдері, штат Колорадо, менш ніж за тиждень після того, як чоловік розстріляв вісьмох людей, зокрема, шість жінок азіатського походження, у спа-салонах в Атланті, штат Джорджія.