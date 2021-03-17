У США 21-річний чоловік узятий під варту після загибелі 8 людей під час стрілянини

У США вісім людей загинули під час стрілянини у трьох спа-центрах в Атланті та передмісті, повідомляють місцеві ЗМІ 16 березня. 21-річний чоловік був узятий під варту приблизно за 240 кілометрів на південний захід від Атланти, повідомив шериф округу Черокі Джей Бейкер.

За словами Бейкера, серед жертв було багато жінок азійського походження, але офіцер застеріг, що розслідування триває, і слідчі наразі не можуть говорити про мотив для стрілянини.

Пошуки підозрюваного розпочалися після того, як відеозапис зафіксував чоловіка, який прибув до одного із закладів, повідомляє влада. Офіс шерифа розмістив фотографії з камери спостереження та попросив допомогти в ідентифікації підозрюваного.

Генеральне консульство Південної Кореї в Атланті заявило, що четверо жертв мали корейське походження.