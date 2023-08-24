Індія почала дослідження південного полюса Місяця

Індія почала досліджувати поверхню Місяця за допомогою місяцехода в четвер – через день після того, як вона стала першою країною, яка посадила корабель біля малодослідженого південного полюса Місяця, повідомляє AFP.



Pragyan – «Мудрість» на санскриті – викотився з посадкового модуля через кілька годин після того, як остання віха в амбітній, але недорогій космічній програмі Індії викликала масштабні святкування по всій країні.



Шестиколісний місяцехід, що працює на сонячних батареях, буде ходити навколо відносно ненанесеного на карту регіону та передавати зображення та наукові дані протягом свого двотижневого терміну служби.



Успішне приземлення місії Chandrayaan-3 (Mooncraft-3) відбулося лише через кілька днів після того, як російський посадковий модуль розбився в тому ж регіоні.

Індія стала четвертою країною, що посадила свій апарат на супутник Землі після СРСР, США та Китаю.