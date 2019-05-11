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12 Травень 2019, Київ 01:13
Новини | Міжнародні

Угруповання «Ісламська держава» повідомило про створення своєї «провінції» в Індії

Індійські прикордонники на кордоні з Пакистаном, лютий 2019 року

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Бойовики екстремістського угруповання «Ісламська держава» повідомили про створення своєї «провінції» в Індії після боїв із силами безпеки в спірному регіоні Кашмір, під час яких загинув імовірний бойовик-ісламіст.

Пов’язана з бойовиками інформагенція Amaq повідомила, що лідери угруповання назвали цю територію «Вілайя Хінд». У цьому ж повідомленні йдеться, що ісламісти завдали жертв армії Індії в місті Амфіпора, в окрузі Шопіан, в Кашмірі. Раніше індійська поліція заявила про знищення бойовика під час боїв у Шопіані.

Нинішня заява «Ісламської держави» може розглядатися як намір угруповання зміцнити свої позиції після того, як у квітні ісламісти були вигнані з самозваного «халіфату» в Іраку та Сирії.

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