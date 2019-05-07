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07 Травень 2019, Київ 14:15
Новини | Міжнародні

Всі учасники нападу у Шрі-Ланці або вбиті, або затримані – влада

Солдати біля храму святого Антонія в Коломбо, Шрі-Ланка, 25 квітня 2019 року

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Всі учасники теракту в Шрі-Ланці або вбиті, або затримані, повідомляє влада країни.

Точне число убитих не називають. Під вартою, як повідомляли раніше, перебуває більше ніж 70 людей. Голова поліції Чандана Вікрамаратне зазначив, що серед убитих – двоє «фахівців зі створення бомб». Вибухові пристрої, які планувалося застосувати під час нових нападів, вилучили.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші – у готелях. За уточненими даними влади, внаслідок нападів загинули понад 250 людей.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці – відеосюжет
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«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці – відеосюжет

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