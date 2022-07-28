Індія планує відновити імпорт соняшникової олії з України – Bloomberg

Індія, найбільший у світі імпортер харчової олії, ймовірно, отримає свої перші партії соняшникової олії з України, починаючи з вересня після кількамісячної перерви, повідомляє Bloomberg з посиланням Sunvin Group.

Від 50 000 до 60 000 тонн може надійти, сказав Сандіп Баджорія, головний виконавчий директор Sunvin Group. Ймовірно, вантажі будуть завантажені в чорноморських портах Одеса і Чорноморськ.



«Ми почали отримувати пропозиції щодо серпневих поставок, але все залежатиме від наявності суден», – сказав Баджорія.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії. Російські війська блокували українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту агропродукції з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.