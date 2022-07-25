У Мінінфраструктури очікують, що домовленість щодо експорту зерна запрацює вже цього тижня

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляє, що домовленість щодо експорту зерна має запрацювати вже цього тижня, Україна готується до старту руху суден з портів Одещини.



«Ми очікуємо, що запрацюємо в найближчі дні. В найближчі дні буде створено координаційний центр в Стамбулі. Все, що залежить від нас, ми готуємо, щоб бути готовими до старту цього тижня», – сказав він під час брифінгу.



Він наголосив, що розблокування портів важливо для України, серед іншого, через складну економічну ситуацію.



«Для нас принципово важливо, щоб Україна отримала валютні надходження, а саме відкриття портів дозволить отримати мінімум мільярд доларів на місяць. Також важливо, щоб наші фермери отримали фінансування вже в цьому році, щоб мати можливість зробити посівну кампанію на наступний сезон...Це питання виживання для всієї галузі», – сказав міністр, додавши, що також для міжнародних партнерів розблокування експорту українського зерна є «виключною необхідністю».

22 липня представники України і представники Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Наступного дня, 23 липня, Росія атакувала Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу «Калібр». Українська сторона повідомляла, що дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, дві – влучили в об’єкти інфраструктури порту. Повідомлялося про пожежу на насосній станції порту.

У Міністерстві закордонних справ України засудили удар по порту Одеси і наголосили, що він ставить під сумнів зобов’язання, які взяла на себе Росія, підписавши 22 липня в Стамбулі угоду, що має розблокувати експорт зерна з України.

Спочатку у Росії заперечували причетність до атаки на Одеський порт, але 24 липня російські дипломати і військові визнали, що удару завдала армія РФ, вчергове наполягаючи, що ціллю стали військові об’єкти.