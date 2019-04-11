11 квітня в Індії розпочався перший із семи етапів парламентських виборів, на яких чинний глава уряду, представник партії «Бхаратія джаната» (BJP) Нарендра Моді намагається пройти на другий термін.

Згідно з соцопитуваннями, партія Моді є лідером на виборах, попри економічні труднощі через зростання безробіття і низькі доходи у сільських районах, де мешкають дві третини громадян Індії.

Основна опозиційна партія «Індійський національний конгрес» перебуває у пошуку союзників серед регіональних партій, щоб перемогти партію «Бхаратія джаната» через економічні провали.

Водночас підтримка провладної партії, за даними соціологів, зросла на тлі жорсткої позиції Моді у відносинах з давнім суперником Пакистаном.

Безпека на виборах в Індії підвищена після того, як в результаті недавніх нападів бойовиків на Джамму та Кашмір, єдиний штат з мусульманською більшістю, загинули семеро людей. Джамму і Кашмір є одним із 20 штатів і округів, де 11 квітня почалося голосування.

Перший тур голосування охоплює 91 виборчий округ по всій країні з близько 142 мільйонами виборців.

Майже 900 мільйонів з 1,3 мільярда громадян Індії мають право голосу.