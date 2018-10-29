Авіакатастрофа у Індонезії: ознак того, що хтось вижив, немає

Індонезійська влада заявила, що ознак того, що хтось вижив у катастрофі Boeing 737 MAX, немає.

Рятувальники зосереджені на пошуку тіл загиблих.

Дайвери намагаються дістатися фюзеляжу літака, який знаходиться на глибині близько 35 метрів, повідомляє агентство dpa.

Представник транспортного відомства країни розповів, що пілот просив дозволу повернутися у аеропорт Джакарти через кілька хвилин після злету. За 10 хвилин літак упав в море, зазначає Associated Press.

У Метеорологічному агентстві Індонеції повідомили, що погода була безпечною для польотів.

Пасажирський літак Boeing 737 MAX зі 189 людьми на борту 29 жовтня впав у море неподалік від острова Суматра. За цими даними, літак авіакомпанії Lion Air виконував внутрішній рейс, він летів зі столиці Джакарти в місто Пангкал-Пінанг.

Українські дипломати з’ясували, що громадян України не було на борту літака