Індонезія: автобус зі школярами зірвався в ущелину, 27 загиблих

Автобус, в якому їхали школярі й батьки, що поверталися з екскурсії, в середу ввечері зірвався в ущелину на індонезійському острові Ява. Внаслідок катастрофи загинули 27 осіб, вижили – 39, повідомили у міністерстві транспорту країни.

Рятувальники заявили, що водій автобуса не впорався з керуванням.

Тих, хто вижив, доправили до найближчої лікарні.

Точна причина аварії наразі не з’ясована, втім, місцева влада вказує на ознаки того, що випробування автобуса на придатність до експлуатації не відповідає сучасним вимогам.