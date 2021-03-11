Індонезія: автобус зі школярами зірвався в ущелину, 27 загиблих

Автобус, в якому їхали школярі й батьки, що поверталися з екскурсії, в середу ввечері зірвався в ущелину на індонезійському острові Ява. Внаслідок катастрофи загинули 27 осіб, вижили – 39, повідомили у міністерстві транспорту країни.
Рятувальники заявили, що водій автобуса не впорався з керуванням.
Тих, хто вижив, доправили до найближчої лікарні.
Точна причина аварії наразі не з’ясована, втім, місцева влада вказує на ознаки того, що випробування автобуса на придатність до експлуатації не відповідає сучасним вимогам.
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