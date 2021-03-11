Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
11 березня 2021, Київ 08:54
Новини | Міжнародні

Індонезія: автобус зі школярами зірвався в ущелину, 27 загиблих

В катастрофі вижи 39 людей, їх госпіталізували

Автобус, в якому їхали школярі й батьки, що поверталися з екскурсії, в середу ввечері зірвався в ущелину на індонезійському острові Ява. Внаслідок катастрофи загинули 27 осіб, вижили – 39, повідомили у міністерстві транспорту країни.

Рятувальники заявили, що водій автобуса не впорався з керуванням.

Тих, хто вижив, доправили до найближчої лікарні.

Точна причина аварії наразі не з’ясована, втім, місцева влада вказує на ознаки того, що випробування автобуса на придатність до експлуатації не відповідає сучасним вимогам.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG