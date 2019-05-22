В Індонезії під час протестів після виборів загинули 6 людей

В Індонезії під час протестів після виборів загинули щонайменше шестеро людей, близько 200 поранені. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеву поліцію.

Глава поліції закликав громадськість не припускати, що протестуючих вбили співробітники правоохоронних органів. Він додав, що на тілах деяких загиблих знайшли вогнепальні поранення, інші загинули від холодної зброї.

За даними ВВС, в деяких районах Джакарти влада обмежила доступ до соціальних мереж, щоб уникнути поширення чуток з приводу протестів і загибелі людей.

Президент Індонезії Джоко Відодо був переобраний на новий термін на виборах, що відбулися в країні минулого місяця.

Як повідомила 21 травня виборча комісія Індонезії, за Відодо проголосували 55,5% виборців, і він переміг свого суперника екс-генерала Прабово Субіанто.

Виборча комісія мала оголосити результати виборів 22 травня. Але через побоювання протестів і вуличних демонстрацій у відповідь на результати, їх вирішили оприлюднити раніше майже без попередження.