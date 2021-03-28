Індонезія: біля римо-католицького собору стався вибух, поліція підозрює теракт

Біля переповненого римо-католицького собору під час недільної служби 28 березня в місті Макассар (Індонезія) стався вибух. Національна поліція країни припускає, що напад влаштували двоє підривників-смертників.

Напад стався близько 10:30 за місцевим часом (5:30 за Києвом) в провінції Південне Сулавесі. Кілька людей отримали поранення.

Прессекретар Національної поліції Арго Ювоно заявив, що від вибуху постраждали 14 людей поза церквою.

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Влада заявила, що загиблих серед прихожан церкви не було.

«Двоє людей їхали на мотоциклі, коли вибух стався біля головних воріт церкви. Зловмисники намагалися потрапити до церковного комплексу. Мотоцикл був знищений, є частини тіла», – сказав Ювоно.

Контртеррористичний підрозділ Індонезії розпочав розслідування щодо того, яка терористична мережа може нести відповідальність за напад.