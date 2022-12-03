На острові Ява в Індонезії стався землетрус

На головному індонезійському острові Ява 3 грудня стався землетрус магнітудою 5,7, інформує Геологічна служба США, повідомлень про жертви чи руйнування немає.

Стихія знову сколихнула той же район, де в минулому місяці внаслідок більш потужних підземних поштовхів загинули понад 330 людей, вказує агенція France-Presse.

За даними фахівців, землетрус стався на глибині 112 км, епіцентр знаходився за 18 кілометрів на південний схід від міста Банджар на заході острова.

Метеорологічне агентство Індонезії також повідомило про землетрус, через який хиталися будівлі в столиці країни Джакарті, а також у місті Гарут на заході Яви.

Влада попередила жителів у районі епіцентру про можливість нових поштовхів. Загрози цунамі наразі немає.

Індонезія зазнає частої сейсмічної та вулканічної активності через своє розташування в тихоокеанському «вогняному кільці», де стикаються тектонічні плити.