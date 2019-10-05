У Запоріжжі інклюзивна театральна трупа представила новий спектакль

У Запорізькому міському палаці дитячої та юнацької творчості відбувся прем’єрний показ спектаклю «Світло в темряві». Він поставлений театральною трупою «Рівні можливості», що об’єднує людей з інвалідністю.

В основу сюжету вистави покладена історія дівчини з особливими потребами, яка після загибелі батьків в ДТП самотужки виховує маленьку сестру-підлітка. Робота над спектаклем «Світло у темряві» тривала понад рік, а в самій виставі задіяно 15 акторів.

«Ця наша постановка більш зріла, ніж перша та друга – більше драми, більше драйву, є і сцени бійки, і навіть сам спектакль довший. Я дивлюсь останні репетиції і в мене мурашки по тілу бігають від того, як добре виходить, не дивлячись на те, що виконавець головної ролі, здається, зламав палець ноги під час репетицій, але все виходить. Працювали ми рік, але у нас раз на тиждень були репетиції. Іноді щось доводилось змінювати. Відверто кажучи, лише вчора була перша репетиція, коли ми були всім складом, раніше завжди когось не було», – розповіла засновниця трупи та її режисер-постановник Маріанна Смбатян, яка сама має 1-у групу інвалідності та пересувається за допомогою візка.

Усі актори театру «Рівні можливості» грають на волонтерських засадах. Більшість з них не має попереднього досвіду участі у театральних постановках.

«Я побачив оголошення у Facebook від Маріанни – вона шукала чоловіка, який за описом був схожий на мене. Чому би не спробувати, тим більш, що давно було цікаво? Прийшов на проби – з’ясувалося, що це головна роль, і мене взяли. В першу чергу, це досвід великої відповідальності. Театр волонтерський – це не твоя робота, тому доводились чимось жертвувати, аби прийти на репетицію. Побачивши такі проекти люди, по-перше, скажуть, що люди, які мають проблеми зі здоров’ям займаються, пишуть тексти, репетують, долають якісь бар’єри, то чому ж я не можу? Всі люди рівні і ніяка хвороба не може заборонити, не дати тобі досягати того, що ти хочеш», – каже виконавець однієї з головних ролей В’ячеслав Чиженок.

Прем’єрний показ має благодійний характер – усі зібрані кошти підуть на лікування від раку запорожця Сергія Веклича. Перед початком вистави актори та глядачі вшанували хвилиною мовчання пам’ять одного з учасників трупи «Рівні можливості» Віктора Карпова, який напередодні помер від онкологічної хвороби. Первинно планувались, що зібрані від вистави кошти також будуть спрямовані і на його лікування.

Спектакль «Світло у темряві» – це третя театральна постановка трупи «Рівні можливості». Перший свій спектакль вони презентували у жовтні 2016 року. Його показ відбувся у Запоріжжі та Львові.