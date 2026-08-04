«Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні» – Лубінець

В українському полоні перебувають громадяни 51 країни, які воювали на боці Росії, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець 4 серпня у виступі на нараді керівників закордонних дипломатичних установ.

«Іноземці з 51 країни потрапили в полон в Україні, воюючи у складі армії російських окупантів. Саме тому важливо чесно й відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні правові наслідки», – заявив він.

Наприкінці травня міністерство закордонних справ України повідомляло, що в полоні перебувають сотні іноземців із понад 48 країн світу, яких Росія обманом та фінансовими маніпуляціями залучила до війни. За даними BBC, на початок липня 2026 року щонайменше 3 589 іноземців загинули, воюючи за Росію.

Повідомлення про вербування Росією іноземців з’являлися в меді ще два роки тому – тоді йшлося про учасників бойових дій з Непалу. Потім були звіти про набір людей в Уганді, Ефіопії, Нігерії, Руанді, Південній Африці, Ботсвані, Кенії.

На початку 2026 року американський аналітичний центр Foundation for Defense of Democracies (FDD) опублікував доповідь про програму «Алабуга Старт» у Татарстані. За даними дослідників, через неї до Росії вербують молодих жінок із країн Африки та Латинської Америки.

У березні Європарламент звинуватив Росію у торгівлі людьми через вербування на війну проти України. Депутати закликали Європейський Союз, держави-члени та уряди країн походження завербованих людей активніше співпрацювати, щоб розслідувати такі схеми, запобігати їм і сприяти поверненню постраждалих додому.