Правоохоронці інсценували вбивство двох жінок у Броварах, щоб затримати замовників

Служба безпеки України повідомляє про затримання підприємця, який замовив вбивство колишньої дружини і її доньки у Київській області.

За даними правоохоронців, затриманий – власник будівельної компанії – судився з колишньою дружиною через право власності на частки в бізнесі та майно. Як стверджують в СБУ, правоохоронці отримали інформацію про те, що чоловік через посередника шукає виконавця для вбивства і був готовий заплатити йому 50 тисяч доларів.

«Для попередження особливо тяжкого злочину оперативники СБУ вивели посередника на умовного «кілера». Для надання «доказів виконаного завдання» було проведено контроль за вчиненням злочину та здійснено імітацію вбивства громадянок. Для підтвердження «ліквідації жертв» замовнику зроблено відповідні постановочні фото і оприлюднено інформацію про їх зникнення. Правоохоронці затримали за місцями проживання організатора та його дружину», – йдеться в повідомленні.

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Також, додають у відомстві, затримали посередника і його дружину. Відкрито кримінальне провадження про підготовку замовного вбивства.

20 серпня речниця Генеральної прокуратури Лариса Сарган повідомила, що двох мешканок Броварів, Київська область, які раніше зникли, вбили. За інформацією поліції, йшлося про 53-річну підприємицю Надію Головач та її доньку, 31-річну Юлію Зайковську.