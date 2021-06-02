У Британії оголосили лауреата міжнародної Букерівської премії

У четвер, 22 квітня, журі міжнародної Букерівської премії оголосило цьогорічного переможця. Ним став Девід Діоп з книгою «Вночі вся кров чорна» («At Night All Blood is Black»).

До короткого списку премії також увійшли:

Маріана Енрікес «Небезпека куріння в ліжку» («The Dangers of Smoking in Bed»);

Бенджамін Лабатут «Коли ми перестаємо розуміти світ» («When We Cease to Understand the World»);

Ольга Равн «Співробітники» («The Employees»);

Марія Степанова «На згадку про пам’ять» («In Memory of Memory»);

Ерік Вуйяр «Війна бідних» («The War of the Poor»).

Девід Діоп народився у Парижі у 1966 році, але виріс у Сенегалі. Зараз він живе у Франції, де викладає літературу XVIII століття в Університеті По. «Вночі вся кров чорна» – другий роман автора. Його вже перекладено 13 мовами.

«У [романі] «Вночі вся кров чорна» змальована маловідома історія сенегальців, які боролися за Францію на Західному фронті під час Першої світової війни. Альфа Ндіає та Мадемба Діоп – двоє з багатьох сенегальців, які воювали під час війни під французьким прапором. Кожен раз, коли капітан Арман дає свисток, вони вибираються з окопів, щоб атакувати блакитноокого ворога. Але одного разу Мадембу смертельно поранено, і без свого друга, свого більше ніж брата, Альфа залишається сам серед жорстоких окопів, далеко від усього, що він знає і цінує. Він кидається у бій з новою силою, але незабаром починає лякати навіть своїх товаришів по зброї», – мовиться в описі книжки на сайті Букерівської премії.

Минулого року переможцем міжнародного «Букера» стала голландська письменниця Маріке Лукас Ріневелд з романом «Дискомфорт вечора».

Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійською мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.

Книзі-переможцю присудять також грошову винагороду у 100 тисяч фунтів, яку порівну розділять між автором та перекладачем.